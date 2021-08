Gianfranco D'Angelo, Barbara D'Urso straziata dal lutto: "Anche nei momenti più difficili lui..."

15 agosto 2021 a

Barbara d'Urso è affranta per la morte di Gianfranco D’Angelo che "riusciva sempre a trovare il modo di strappare una risata al suo pubblico", scrive la conduttrice Mediaset in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "anche nei momenti più difficili. È stato, e sarà, sempre uno dei più grandi. #hasfidanken #gliartistinonmuoionomai".

L'attore e comico è morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. A renderlo noto è stato il suo ufficio stampa. D'Angelo avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, D'Angelo era nato a Roma nel 1936. L'artista era conosciuto per aver recitato in tantissimi film, ma anche per le sue apparizioni in teatro e in televisione in programmi come Drive in, Odiens e la primissima edizione di Striscia la notizia.

Gianfranco aveva denunciato nel 2018 il sistema pensionistico italiano, entrando così a far parte di un filone, quello dei "vip caduti in disgrazia": "Ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo versato regolarmente tutti i contributi, non prendo una buona pensione e non so spiegarmi il perché".

