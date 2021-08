Maneskin, Victoria a seno nudo: tutto il concerto così, roba da bollino rosso sul palco

16 agosto 2021 a

I Maneskin si stanno godendo l’enorme successo internazionale facendo quello che riesce loro meglio: suonare su un palco, davanti a migliaia di persone. All’estero si può, mentre in Italia ci sono ancora tante limitazioni che non consentono di riprendere i concerti come erano concepiti nell’era pre-Covid. Al Festival di Ronquieres, in Belgio, la rock band romana ha dato spettacolo in tutti i sensi: ha travolto il numerosissimo pubblico e lo ha fatto scatenare con le sue canzoni.

L’arte dei Maneskin non si ferma però solo alla musica, ma anche al modo di essere e di apparire sul palco. Diciamo che non passano inosservati, nessuno dei quattro. A fare scalpore stavolta è stata soprattutto Victoria De Angelis, la bassista 21enne: si è presentata al concerto praticamente a seno nudo, coprendo i capezzoli con due “x”. Eccessi da rocker, come quello che si è concesso anche Damiano David.

Il frontman dei Maneskin a un certo punto si è lanciato tra la folla senza alcuna paura: la sua fiducia è stata ripagata, dato che i fan lo hanno preso al volo. A qualcuno della critica, però, non è piaciuto particolarmente questo gesto: in tempi di Covid si poteva evitare. Anche se il lancio di Damiano di certo non può avere ripercussioni epidemiologiche rispetto alla presenza di migliaia di persone ammassate.

