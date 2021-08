Cerveteri, Manu Chao e il caos al concerto. Saltano tutte le regole anti-Covid, il sindaco sale sul palco: "Rispetto per i morti"

17 agosto 2021 a

Non solo il concerto di Salmo in Sardegna, sprezzante di ogni normativa contro il contagio da Covid-19. Anche Manu Chao. Ricordate il cantante icona dei no global? Ieri 16 agosto a Cerveteri ha fatto saltare tutte le disposizioni volte a limitare la diffusione del virus.

Il concerto dell'Etruria Eco Festival era iniziato regolarmente con il controllo del green pass e gli spettatori seduti ai loro posti. Dopo alcune sanzioni, però, decine di persone si sono accalcate sotto il palco a ballare senza mascherine e senza distanziamento. Per ristabilire l'ordine è dovuto intervenire Alessio Pascucci che, salito sul palco, ha chiesto rispetto per le vittime di Covid e minacciato di interrompere lo spettacolo se le persone non fossero tornate sedute ai loro posti. "Ognuno al proprio posto entro tre minuti oppure il concerto finisce", ha detto.

Il musicista e cantautore franco-spagnolo è rimasto inizialmente senza parole per l'inattesa irruzione del primo cittadino, ma poi ha invitato i presenti a mantenere la calma e a rispettare le regole. Calma che è tornata però solo dopo un secondo richiamo da parte della presentatrice della manifestazione, l’Etruria Eco Festival 2021, la quale ha minacciato l'imminente interruzione dello show. Insomma, dopo Salmo, ci si è messo pure Manu Chao.

