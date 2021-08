Salmo contro Fedez, battaglia campale: "Potevo andare in vacanza come lui, invece...". "Sei pericoloso, spero tu sia vaccinato"

16 agosto 2021 a

"Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista!". ll rapper Salmo non ci sta e travolto dalle accuse dei colleghi per aver organizzato un concerto "abusivo" a Olbia in spregio alle norme sul green pass, e anzi per contestarle apertamente, risponde a muso duro al famosissimo collega, marito di Chiara Ferragni.

Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, e dopo la reprimenda a botta calda di Fedez, il rapper saldo aveva subito messo in chiaro: "Non ho aderito alle tue iniziative seppur giuste perché mi stai sul ca...! E io questa cosa non te l'ho mai nascosta. Però penso tu sia un ottimo politico". "Ieri non c'è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna - ha poi proseguito -. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli Europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole".

Replica raggelante di Fedez: "Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole. Mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone. Tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini, quindi mi dispiace dirtelo caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica, e per di più della peggior specie. Se, dopo che hai compiuto 18 anni, ti senti ancora in dovere di fare le cag***e solo perché le fanno anche gli altri, è molto grave. Visto che ti chiedi se stai discutendo con un artista o con un politico, ti rispondo: stai discutendo con un adulto". E ancora: "Contribuire ad alzare il livello di rischio sanitario di una regione sostenendo pure di farlo per aiutarla non fa di te un artista, fa di te un narcisista e anche del tipo più pericoloso, perché evidenzia che in te mancano l’empatia e la maturità per proteggere la collettività. Prenditi le tue responsabilità - conclude -, sei adulto e vaccinato (spero)".

