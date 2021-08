Salmo, maxi concerto e centinaia di ragazzi a Olbia senza mascherine. Fedez: "Avete sputato in faccia ai lavoratori"

14 agosto 2021 a

E' bufera su Salmo, il cantante sardo che ieri ha organizzato un concerto a Olbia a sostegno delle famiglie colpite dagli incendi in Sardegna. Nonostante l'intento benefico, lo spettacolo alla fine si è trasformato in un maxi assembramento senza regole, senza distanziamento e senza mascherine. Come si vede nelle immagini di galluraoggi.it, ormai virali sui social, centinaia di giovani sono accorsi nella piazza principale per ascoltarlo.

Il mini live è durato 45 minuti circa ed è stato organizzato solo tramite un fitto tam tam sui social. Ma ha generato subito enormi polemiche, soprattutto da parte degli altri artisti della scena musicale italiana, come Alessandra Amoroso e Fedez. "Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene)", ha scritto il rapper su una storia Instagram.

Prima di lui, anche la Amoroso si è fatta sentire su Twitter: "Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato DAVVERO storto…. Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione". Spiegazione che, però, non è ancora arrivata.

