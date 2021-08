Ballando con le stelle, Raimondo Todaro verso Amici. La furia di Milly Carlucci: "Traditore". Retroscena terremoto

Francesco Fredella 19 agosto 2021 a

Raimondo Todaro non ci sta. E risponde a tono a chi, negli ultimi tempi, l’ ha accusato di aver tradito professionalmente Milly Carlucci dopo la decisione di lasciare Ballando con le stelle. “Mi fa ridere di chi parla di tradimento…Già nel 2016 dissi a Milly Carlucci che sentivo il bisogno di cambiare, però mi convinse a restare…Sa bene che non è un tradimento…”, rivela al magazine Oggi diretto da Umberto Brindani.

L’addio del maestro di ballo di Rai1, sicuramente, ha fatto parlare tutti nel dietro le quinte del mondo della tv. Il motivo? Todaro è stato per anni un volto di riferimento, e di punta, della trasmissione del sabato sera di Rai1. Ora che ha deciso di lasciare la Carlucci per approdare nel tempio dei talent (Amici) si apre per lui un’altra pagina professionale. Nuova. Diversa. “Non ho firmato nessun contratto”, precisa Todaro. Che mette le cose in chiaro una volta per sempre: “Non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi”. Quindi, non è ancora chiaro se il passaggio possa avvenire o meno. Lui continua dicendo: “E’ un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì… Sarei un pazzo a non essere lusingato all’idea di poterci lavorare e poi lavorare con i giovani è stimolante e ho sempre ammirato Maria”

L’ex ballerino di Ballando con le stelle fa chiarezza e lascia un punto interrogativo nella mente dei curiosi: questo matrimonio con Mediaset s’ha da fare o no? Mistero. Nelle prossime ore, però, potrebbe accadere di tutto.

