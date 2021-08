Britney Spears denunciata: "L'ha colpita durante una lite". Rissa in casa per il cane, disastro privato

20 agosto 2021 a

Per Britney Spears è un'estate turbolenta. Questa volta non c'entrano le foto in topless pubblicate sui social, che hanno fatto fare un salto sulla sedia ai fan ma soprattutto ai parenti e agli amici più stretti. La popstar americana, da tempo alle prese con gravi problemi di salute mentale e legali (il padre, suo tutore, ha già annunciato dopo anni di guerra con la figlia, di essere disposto a dimettersi quando arriverà il momento opportuno) e ormai lontana dai fasti della popolarità di 20 anni fa, quando era la sexy teen-idol planetaria per eccellenza, sarebbe stata denunciata da una sua collaboratrice per aggressione.

A riportarlo è People: la 39enne cantante sarebbe sotto indagine nel dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura per un presunto incidente avvenuto in casa. Un dipendente ha rivelato di aver visto la Spears "colpire la governante durante una lite". Dallo staff di Britney smentiscono con forza, parlando di un semplice incidente, un equivoco, anche che per ora il suo avvocato (già alle prese con molti dossier) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.





Secondo la ricostruzione fornita dal sito di gossip TMZ, tutto si sarebbe scatenato dopo che la governante ha portato il cane di Britney dal veterinario. La Spears non l'avrebbe presa benissimo e avrebbe colpito la collaboratrice domestica facendole cadere il cellulare. La domestica, spaventata, avrebbe prima chiamato la polizia quindi si sarebbe recata dallo sceriffo.

