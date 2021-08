Guè Pequeno, disastro sotto al palco: concerto fermato e locale chiuso, la serata finisce male

21 agosto 2021 a

Tutti in piedi a ballare senza mascherine e vicino al palco. Per questo i carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato il concerto di Guè Pequeno. E' successo in un locale di Gizzeria, sul litorale tirrenico della provincia di Catanzaro, dove i militari erano andati per verificare il rispetto delle prescrizioni anti-covid. Ma la scena era tutt'altro che legale: tantissimi partecipanti alla serata avevano lasciato il loro posto a sedere, tassativamente indicato, per abbandonarsi al ballo a ridosso del palco.

Allo stop dell'esibizione dell'artista è seguita la sospensione delle attività del locale pubblico per cinque giorni con la contestazione, ai responsabili, della violazione delle prescrizioni anti Covid. Elevata nei loro confronti una sanzione amministrativa. I carabinieri, in particolare, nel corso del controllo nel locale di contrada "Pesci e Anguille", hanno infatti rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa che stabilisce, proprio allo scopo di evitare i rischi di diffusione del contagio, il mantenimento del distanziamento fisico.

A Soverato, poi, la polizia di Stato è stata costretta a mettere fine ad una serata musicale in corso in un altro noto locale dove, nonostante i divieti, era stata organizzata una serata con Dj set. Diversi anche in questa circostanza e i giovani sorpresi a ballare, del tutto incuranti dei divieti imposti dalle autorità sanitarie.

