Nicoletta Orsomando è morta a 92 anni. Addio alla più amata delle "signorine buonasera" della Rai

Si è spenta stamattina 21 agosto all'alba in un ospedale di Roma dopo una breve malattia l'ex annunciatrice Rai, Nicoletta Orsomando, uno dei volti storici della tv italiana e la più amata tra le signorine buonasera. La Orsomando aveva compito 92 anni a gennaio scorso.

Nata a Casapulla, comune della provincia di Caserta, la Orsomando è apparsa per la prima volta nelle case dei pochissimi italiani che possedevano un televisore il 22 ottobre del 1953, quando le trasmissioni televisive in Italia erano ancora sperimentali, per fare il suo primo storico annuncio, in cui presentò una trasmissione per ragazzi, un documentario sull'Enciclopedia Britannica, divenendo così la prima signorina buonasera attiva dagli studi Rai di Roma.

Nonostante non sia stata né la prima annunciatrice della tv italiana (la prima in assoluto fu infatti Lidia Pasqualini), né quella che annunciò l'avvio delle trasmissioni televisive regolari della Rai avvenuto il 3 gennaio del 1954, Nicoletta Orsomando è da sempre considerata l'annunciatrice Rai per antonomasia, la classica signorina buonasera. Il volto sereno, la dizione perfetta, i modi gentili ed educati e il suo aspetto familiare e rassicurante hanno contribuito a conquistare l'affetto e la simpatia dei telespettatori italiani. Si ritirò dal piccolo schermo il 28 dicembre del 1993, completando una carriera da annunciatrice televisiva durata oltre quarant'anni.

