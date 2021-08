Monica Bellucci, "tutte etero fino a quando non la incontrano". Passione scabrosa, così con la collega francese

25 agosto 2021 a

"Tutte etero finché non incontrano Monica Bellucci". La piccante ironia di Dagospia fotografa alla perfezione il fascino dell'attrice italiana, autentica icona di sensualità in Francia. Ed è già un caso il film appena uscito Oltralpe, Les fantasmes. In uno dei sei episodi di cui è composto, la Bellucci e la star di casa Carol Bouquet interpretano una matura coppia omosessuale. Per la prima volta insieme sul set, le due bellissime sono impegnate con un copione "scandaloso": sul set, si eccitano sessualmente alla vista di persone che conoscono e che muoiono. Una perversione che farà molto di loro e della pellicola, diretta dai registi transalpini Stéphane e David Foenkinos.



Guarda il trailer di Les Fantasmes con Monica Bellucci e Carol Bouquet

Al culmine della passione macabra, la Bellucci (56 anni) e la Bouquet (64) fanno l'amore in un cimitero, dopo un funerale. Intervistata da Paris Match, la Bellucci ha parlato dell'imbarazzo per le scene più spinte: "Dipende davvero dal partner con chi s'interpretano. In questo caso è stato tutto molto semplice e divertente. Ho fatto questo film, perché volevo baciare Carole". "Io che sono strettamente eterosessuale - è la risposta peperina della Bouquet -, sono triste per non aver amato nella mia vita anche le donne. La presenza di Monica al mio fianco è stata una delle ragioni per cui ho accettato questo ruolo". Tra le due si è sviluppata una incredibile alchimia: "Lei parla e sorride molto - spiega Monica - ma emana sempre una forma di mistero, che mi seduce terribilmente". Amore ricambiato: "Vorrei così tanto essere italiana".

