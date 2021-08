Giorgia Soleri, foto choc alle parti intime: la fidanzata di Damiano dei Maneskin si mostra dopo l'intervento

25 agosto 2021 a

Una foto intima, privatissima: così Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David cantante dei Maneskin, continua sui social la sua battaglia "culturale" per rompere il tabù che circonda una malattia, l'endometriosi, che colpisce molte donne ma che da sempre viene tenuta nascosta per imbarazzo e ignoranza.

La ragazza è stata operata e ha testimoniato il prima e il dopo l'intervento chirurgico. Il suo ultimo post su Instagram è decisamente forte: una foto dei cerotti e delle bende sulla sua pancia, dopo essere finita sotto i ferri dei chirurghi. "Ora, facciamo un breve calcolo – scrive a corredo dell'immagine - sui numeri che abbiamo alla mano: su 370.000 persone che mi seguono, il 64% è donna, quindi 236.800. Questo significa che circa 23.680 persone tra quelle che mi seguono potrebbero potenzialmente essere affette da endometriosi: una malattia cronica e invalidante, ancora sotto diagnosticata".



L'endometriosi è collegata al ciclo mestruale femminile. Le donne che ne sono affette accusano dolori, svenimenti, stravolgimenti fisici ed emotivi. Per molti anni veniva tutto registrato alla voce "sbalzi d'umore", ma si tratta in realtà di talvolta gravi risvolti clinici. La Soleri su Instagram aveva raccontato di essersi resa conto di essere malata da ragazzina, quando svenne sui banchi di scuola durante le lezioni a causa delle fitte lancinanti che stava cercando di sopportare. Ora l'operazione che la riconsegna a una vita piena.

"Se, tramite la mia testimonianza, riuscissi ad aiutare anche solo il 3% di queste donne (a cercare una diagnosi, a sentirsi meno sole, a trovare il coraggio di cambiare medico o di pretendere rispetto da chi non fa altro che invalidare il nostro dolore) significherebbe che circa 700 donne (arrotondando per difetto) potrebbero migliorare o provare a migliorare la loro qualità di vita. E questo solo calcolando le persone che mi seguono, senza contare che la mia voce si unisce in realtà a quella di tante, tantissime persone che come me fanno divulgazione e sensibilizzazione in merito all’endometriosi".

