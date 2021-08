Veronica Gentili, spifferata sul suo inizio di carriera. Alessi: "Cos'ho scoperto, dove volevano relegarla"

30 agosto 2021 a

Sempre più lanciata e apprezzata a Mediaset, Veronica Gentili rischia di diventare la "donna della stagione" televisiva italiana. La padrona di casa di Stasera Italia estate e Controcorrente tra poco inaugurerà anch un nuovo programma su Italia 1, Buoni o cattivi. E sul suo conto si sprecano, ora, indiscrezioni e rivelazioni. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, per esempio, è andato a scandagliare il suo curriculum. Come noto prima di diventare giornalista e conduttrice, la bella Veronica ha tentato la via della recitazione tra cinema, teatro e tv.

"La giornalista Mediaset è ormai impegnata in tre trasmissioni, a breve anche su Buoni o cattivi - scrive Alessi -, ma spulciando la sua biografia ho scoperto che è anche un’attrice. Ha recitato per Gabriele Muccino in Come te nessuno mai, in Provaci ancora prof, in Romanzo Criminale e perfino in un corto di Adriano Giannini per quasi una ventina di lavori totali".

Poi il salto sul piccolo schermo, che per lei ha significato grande notorietà. "Pensare che la volevano relegare a opinionista bella e poco parlante - sottolinea ancora il direttore del settimanale di gossip -. L’anno scorso ha scritto anche un libro, Gli immutabili, per La Nave di Teseo, diretta dalla severissima Elisabetta Sgarbi. Chi la fermerà?. Ai posteri (e ai telespettatori) l'ardua sentenza.

