Fabrizio Corona contro Sangiovanni: "Caro ragazzo vestito di rosa, sai cosa sei?"

Fabrizio Corona contro Sangiovanni. L'ex re dei paparazzi non ha preso bene lo sfogo del cantante di Amici. Sangiovanni nei giorni scorsi si era lamentato dell'eccessiva attenzione mediatica sulla relazione che intrattiene con la ballerina Giulia Stabile. "Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista - tuona Corona sulle su Instagram -. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare".

Una critica durissima quella di Corona che aveva preceduto l'uscita dell'artista di Malibù. Sangiovanni a proposito della fidanzata, vincitrice del programma di Maria De Filippi, aveva detto: "Parliamo del discorso Giulia. Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro a quel programma insieme, vicini. Abbiamo iniziato a provare un sentimento inconsciamente, nel senso che non ci saremmo mai aspettati quello che è venuto dopo, abbiamo vissuto insieme io facevo del bene a lei e lei a me. Ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti".

Poi, il rimprovero a chi legava il loro successo alla coppia si è fatto più severo: "Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica, alla danza e all’arte e l’umanità delle persone, siete attaccati sempre a questo ca**o di gossip infinito. E perché mi chiedo? Perché sprecate il vostro tempo e non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di non esistono e perché non pensate che io e lei abbiamo una nostra privacy?". Sangiovanni aveva ribadito che lui e Giulia sono due persone normali, che non fanno gli influencer ma gli artisti. Quanto basta a scatenare Corona.

