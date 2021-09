Ballando con le stelle, l'ombra di Lory Del Santo: vuoi vedere che Milly Carlucci

Francesco Fredella 09 settembre 2021 a

Dopo il Grande Fratello e la serie The Lady, Lory Del Santo sogna un altro programma. Dimenticate, però, i reality show: “Farei Temptation island? Marco, però, non vuole e quindi molto difficile come ipotesi”. Ora, però, il sogno di Lory è anche un altro: andare a Ballando con le stelle. “Mai come concorrente. Sono negata. Lo farei come giurata e sarei meno severa di Selvaggia Lucarelli”, tuona la Del Santo a RTL102.5 News durante Trends&Celebrities. Insomma, nel mirino c'è il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1?

“Insomma, saprei farmi rispettare dai concorrenti magari condendo dei giudizi severissimi con la crema”, continua. E le sue parole sembrano un vero e proprio appello a Milly Carlucci (che sta preparando un cast da capogiro per Ballando). Si parla, tra l’altro, dell’arrivo anche di Arisa mentre va via Raimondo Todaro ed ha annunciato l’addio, per il prossimo anno, anche Simone Di Pasquale.

La giuria di Ballando con le stelle, però, sembra intoccabile. Si vociferava di un addio di Guillermo Mariotto, ma poi l’allarme è rientrato. Adesso Milly potrebbe prendere in considerazione Lory Del Santo? Vedremo. Tra poche settimane uscirà il suo libro. “Parla di storie inedite e di felicità”, dice in diretta ad RTL102.5 News. E prima di concludere una stoccata ad Elettra Lamborghini: “Non l’ho vista molto sul pezzo all’Isola dei famosi. Cioè, intendo, come se non le interessasse molto quello di cui si parlava in studio. Io sarei diversa”. E spunta, dalle sue parole, il desiderio di fare l’opnionista ad un reality show.

