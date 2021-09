Gf Vip, schiaffoni a Mediaset di Al Bano Carrisi e Jasmine: "Quel tipo di programma...", un secco "no"

10 settembre 2021 a

Erano stati chiamati per il Grande Fratello vip da Alfonso Signorini ma Albano Carrisi e la figlia Jasmine, come ha fatto sapere lo stesso cantante di Cellino San Marco, hanno declinato l'invito. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Al Bano ha infatti rivelato: "Il Gf Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia".

Jasmine Carrisi avrebbe rifiutato l’offerta del Grande Fratello Vip perché vuole dedicarsi solo alla sua grande passione, la musica. La ventenne ha deciso di affermarsi come cantante rap e ha già inciso alcuni pezzi che hanno riscosso un discreto successo. Resta, però, l’amaro in bocca per l’assenza alla seconda edizione di The Voice Senior. Jasmine e Al Bano infatti non sono stati riconfermati in qualità di giurati nonostante il successo dello scorso inverno. La produzione li ha sostituiti con Orietta Berti mentre ha confermato gli altri giudici Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Il motivo di questa scelta al momento non è nota. E' Albano Carrisi a dire di non sapere perché i produttori del varietà hanno preferito tagliare lui e la figlia Jasmine. Sono tutti e due molto dispiaciuti ma Albano è entusiasta di entrare nel cast di Ballando con le Stelle.

