Pooh, non solo la morte della moglie di Dodi Battaglia: l'ultima dolorosa notizia

I Seat Music Awards 2021 hanno riscosso grande successo anche a livello televisivo, ma purtroppo non è stato possibile rimettere insieme i Pooh all’Arena di Verona. La reunion era stata concordata per omaggiare Stefano D’Orazio, lo storico batterista della band che è venuto a mancare lo scorso novembre a causa di complicazioni legate al Covid. Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia avrebbero dovuto partecipare ai Seat Music Awards 2021, ma purtroppo un nuovo lutto ha colpito la band.

È infatti venuta a mancare Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia: un lutto ancora fresco, essendo avvenuto lunedì. La donna è venuta a mancare dopo aver lottato per oltre un decennio con un tumore al cervello. Paola e Dodi si erano sposati nel 2011, dopo diversi anni di finanziamento e una figlia in comune, Sofia, nata nel 2005. Alla luce del lutto e dei funerali che si sono svolti un paio di giorni fa, i Pooh d’accordo con i conduttori hanno preferito rinviare ad un’altra occasione il tributo inizialmente previsto per Stefano D’Orazio.

Un peccato, ma non si poteva fare diversamente. L’Arena di Verona li aspettava, dopo che proprio lì nel giugno 2017 salutarono per l’ultima volta il pubblico per poi sciogliersi. C i sarà sicuramente occasione per recuperare l’omaggio al batterista dei Pooh, insieme a sua moglie Tiziana Giardoni.

