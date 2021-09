Phil Collins, "non riesco neppure a reggere le bacchette": eccolo oggi, la toccante intervista alla Bbc

10 settembre 2021 a

In un’intervista televisiva Phil Collins è apparso indebolito e invecchiato e ha detto di non riuscire neanche "a tenere in mano una bacchetta". A 70 anni, combatte da tempo contro i guai fisici, tanto che nel 2011 aveva annunciato il ritiro dalle scene. "Era poi tornato in attività nel 2015, riprendendo i concerti (a giugno 2019 è stato anche in Italia dopo 15 anni) e pubblicando anche un’autobiografia, Not Dead Yet (Non sono ancora morto) in cui raccontava i problemi che l’avevano segnato", rivela il Corriere della Sera.

Nel 2009 Collins, ex leader dei Genesis, si era sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare delle vertebre dislocate. Nel 2015 era seguita un’altra operazione alla schiena, ma nonostante gli interventi il musicista non era più riuscito a recuperare del tutto le funzioni nervose, perdendo sensibilità alle mani e non potendo più, quindi, suonare bene la batteria.

Dal 2017 cammina utilizzando un bastone. "Sono messo abbastanza alla prova a livello fisico e ciò è frustrante perché mi piacerebbe molto andare alla batteria e suonare con mio figlio". Infatti come già succede da un po’, al suo posto ci sarà il figlio Nic, di 20 anni. "Tengo a mala pena in mano una bacchetta. Siamo tutti uomini di una certa età e quindi sì, credo che probabilmente con questi concerti chiuderemo", riferendosi agli altri due componenti dei Genesis con cui a ottobre tornerà in concerto.

