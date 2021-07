Vasco Rossi "ha ucciso Madonna": come gode il Blasco 30 anni dopo, ricordate la prima pagina che ha fatto la storia?

10 luglio 2021 a

Sono passati esattamente 31 anni da quel concerto che ha consacrato definitivamente Vasco Rossi tra i più grandi della storia del rock, e non solo. Il rocker di Zocca lo ha ricordato condividendo sul suo profilo Instagram la prima pagina de La Notte di mercoledì 11 luglio che celebrava il suo incredibile trionfo: “Vasco Rossi ha ucciso Madonna! Settantamila in delirio a Milano per il cantante della vita spericolata. Stadio semivuoto a Roma per la scandalosa diva americana”.

Il confronto diretto tra due in concerto dal vivo è infatti stato un trionfo leggendario per Vasco, che si è esibito allo stadio San Siro davanti a quasi 70mila persone, mentre all’Olimpico per Madonna c’erano a stento 20mila spettatori. Il titolo de La Notte era volutamente provocatorio: a distanza di 31 anni fa ancora godere il rocker di Zocca, che ha deciso di condividerlo su Instagram. Accompagnandolo con la seguente didascalia: “10 luglio 1990, Fronte del Palco. Il concerto che ha dato definitiva credibilità a ‘Vasco Rossi’. Il cielo lasciamolo ai passeri”.

