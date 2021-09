Domenica In, il dramma di Mara Venier: "Perché il mio programma ha rovinato tutto", la confessione su Renzo Arbore"

14 settembre 2021 a

Il 19 settembre riparte Domenica In, la 13esima edizione condotta da Mara Venier. E anche l'ultima a sentire le sue parole. "Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In", ha ammesso senza mezzi termini la conduttrice di Rai 1. Quel programma nato quasi per gioco alla Venier ha dato parecchio, ma anche sottratto tempo e amore. "Mi ha dato l'affetto del pubblico - premette sulle colonne del Corriere della Sera -. Ho iniziato a essere conosciuta come l'amica, la vicina di casa, la zia. Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più".

Si tratta della relazione con Renzo Arbore terminata anni fa, prima che la conduttrice ritrovasse il sorriso con Nicola Carraro. Eppure ormai è acqua passata. Difficilmente la Venier riuscirà a dimenticare il suo debutto nel programma di punta della domenica. "Dovevo condurre un giochino nell'edizione con Luca Giurato, che però aveva capito di volersi solo occupare di inchieste, Monica Vitti che voleva parlare solo di cinema e don Mazzi, che voleva fare solo il sociale. Serviva chi tenesse insieme tutto e mi sono ritrovata a condurre, quattro giorni prima della partenza".

La paura non è mancata. A darle una spinta - nel senso più letterale della parola Fabrizio Frizzi. "L'ha fatto da dietro le quinte per farmi entrare in scena, al debutto. Ma da allora vivo con la sensazione che da un momento all'altro può finire tutto". Quanto al suo futuro la Venier non ha dubbi: "Ho avuto tante vite e diverse, ma sono sempre stata una donna libera: nelle scelte uso poca testa e tanto cuore. Resto una hippie che vive d'istinto".

