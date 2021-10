Arisa, "forse non sceglie lei": una bruttissima voce sulla cantante, chi la tiene in pugno

02 ottobre 2021 a

Alessandro Cecchi Paone giustifica Arisa. L'ex insegnante di Amici, dopo aver preso parte al programma di Maria De Filippi, ha deciso di concedersi l'esperienza a Ballando con le stelle. Una partecipazione, quella negli studi di Rai 1 da Milly Carlucci, che ha fatto pensare a un addio alla musica. A chiederselo è la spettatrice Monica da Bari che ha scritto alla rubrica dal titolo ‘La posta’ che tiene su Nuovo Tv Cecchi Paone: "Mi pare che sia un po’ confusa, una volta faceva la cantante, poi sui è data ai talent".

Il giornalista non attende a replicare: "Forse non sono scelte di Arisa, ma proposte allettanti che le arrivano, cui è difficile dire di no". Ma sul tavolo c'è un'altra ipotesi: "Oppure c’è dietro la paura di incorrere nell’ingiusto destino di grandi interpreti come Giorgia e altre, che si sono viste sottostimare per un eccesso di qualità musicale e tecnica". Sul caso Arisa si era pronunciata la stessa conduttrice di Ballando che aveva zittito una volta per tutte la polemica.

"Per me sono due grandi artisti, la realtà è che l’artista ha una sensibilità diversa dal normale - diceva la Carlucci -, che non sempre viene accolta dal mondo dello spettacolo. Questa mancanza di comprensione può fare male". E ancora: "Non voglio avere rapporti con 'personaggi', ma con persone. La missione di Ballando è far vedere i partecipanti sotto una luce nuova, più bella e sorprendente, che nasce dallo sforzo e dalla fatica".

