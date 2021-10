Pier Silvio Berlusconi, bomba di Antonio Ricci: "Quel che teorizza e quel che manda in onda", terremoto a Mediaset

15 ottobre 2021 a

Antonio Ricci non ha peli sulla lingua e non si ferma nemmeno davanti a Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato dell’azienda per cui lavora. In un’intervista rilasciata a Riccardo Bocca di Tpi, ripresa da davidemaggio.it, il fondatore del tg satirico di Canale 5 attacca il figlio del Cav: "Siamo su posizioni completamente opposte con Pier Silvio Berlusconi, c’è una differenza sostanziale tra ciò che teorizza e quello che manda in onda. Quando ci parli assieme dice che vuole una televisione non caciarona, diciamo un po’ modello Toffanin. Poi guardi lo schermo e trovi dell’altro".

E non è tutto. Antonio Ricci infatti ha anche aggiunto: "Ma non è questo il peggio. Il peggio è che invece di spassarsela, di combinare casini da milionario qual è in quanto figlio di Silvio, resta qui, nella ridente Cologno Monzese, a lavorare una quantità assurda di ore. Glielo dico sempre: divertiti, Pier Silvio, goditela, strafogati. Non spendere le tue energie a fare il padre di tuo padre".

Una frase dalla quale emerge una certa ironia ma anche un sostanziale apprezzamento per lo sforzo di Berlusconi junior nella sua attività lavorativa. Pier Silvio infatti dedica la sua vita a Mediaset e gli "va riconosciuto di essere sul pezzo ma anche, come ribadito dalla storico creativo, di aver preso (o semplicemente aver acconsentito a) decisioni poco in linea con la tipologia di tv per famiglie che elogia". C'è quello che "teorizza" e quello che "manda in onda".

