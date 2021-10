Francesco Facchinetti massacrato da McGregor, "quando gli ha spaccato la faccia": testimonianza-bomba, ora è tutto chiaro

18 ottobre 2021 a

C'era anche Benjamin Mascolo, ex del duo Benji&Fede, la sera in cui Francesco Facchinetti è stato picchiato in un hotel romano, il St. Regis, da Conor McGregor, campione irlandese di MMA, uno dei più forti atleti della storia. Un episodio che ha scioccato tutti visto che non c'è nemmeno una motivazione. Il cantante, assieme alla compagna Bella Thorne, era nella stessa stanza in cui è scoppiata la rissa, e racconta su Instagram i dettagli sconvolgenti di quanto è accaduto. Le due coppie erano ospiti della Festa del Cinema di Roma ed è qui che il lottatore li ha incontrati e invitati al party.

"Cominciamo a parlare – racconta Benji -, siamo stati grandi fan di Conor in questi anni, quindi entrato nella stanza applaudiamo, felici di vederlo, cominciamo a parlare, i toni sono amichevoli, sono positivi, siamo felici, stiamo scherzando, ridendo, tutto procede per il meglio". Per le prime due ore, aggiunge il cantante, "i toni rimangono super amichevoli, scherzosi. Alle 3 mia moglie dice di voler andare a dormire, salutiamo Conor che ci chiede di restare ancora perché voleva fare festa". Dopodiché la situazione precipita: McGregor perde la brocca e tira un pugno a Facchinetti e spaccandogli un labbro e il naso:" Siamo io, mio fratello, mia moglie, il mio manager, Francesco Facchinetti con sua moglie, al che McGregor dice ‘No, rimanete a fare festa’. Francesco, che a era a fianco a me dice: ‘Ma sì, dai, noi rimaniamo se voi volete andare a dormire’. Conor, dal niente, senza alcun valido motivo gli tira un pugno in faccia, io ero lì a 30 centimetri di distanza, sono ancora scioccato".

McGregor quindi "tira un pugno, ma un pugno vero, in faccia a Francesco Facchinetti, lo becca, gli spacca il labbro qua in mezzo e lo becca anche sul naso. Francesco finisce dall’altra parte della stanza, senza cadere per terra, in quel momento le guardie di Conor si sono lanciate su di lui, l’hanno preso e l’hanno portato via di forza, saranno state almeno cinque o sei persone perché altrimenti sarebbe andato avant". Insomma, "una cosa da pazzo scatenato", "inspiegabile".

