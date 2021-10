Uomini e Donne, "mi ha molestata": Teresa Langella fa il nome, sconvolgente

22 ottobre 2021 a

Una confessione sconvolgente quella di Teresa Langella che ha spiegato ai fan il vero motivo dietro la sua assenza dai social. Per giorni infatti l'ex tronista di Uomini e Donne non ha pubblicato foto o video su Instragram, gettando gli ammiratori nel panico. E in effetti le motivazioni fanno preoccupare. "Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me", ha spiegato amareggiata e confessando di aver portato l'uomo in tribunale.

Proprio ieri, giovedì 21 ottobre, si è tenuta la prima udienza. Confessando l'accaduto a un giudice, Langella si è tolta un grande peso. "Mi ha resa libera, da oggi il mio cuore è un po’ più leggero". La decisione di portare il chirurgo in aula ha aiutato anche altre ragazze.

"Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più", ha proseguito l'ex tronista del programma di Maria De Filippi. L'unico rammarico di Teresa è quello di aver taciuto con i genitori. A loro e a se stessa vanno le sue scuse per aver pensato a lungo di essere sbagliata, quando alla fine era un altro quello a esserlo.

