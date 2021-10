Alec Baldwin trovato così, in lacrime a bordo strada: "Perché mi avete dato una pistola calda?"

22 ottobre 2021 a

Alec Baldwin è devastato dalla tragedia di cui è stato protagonista, suo malgrado. L’attore era sul set del film Rust, dove è morta Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, a causa di un colpo sparato con la pistola in dotazione alla pellicola. Questi sono i fatti acclarati, per la dinamica del drammatico incidente si dovrà attendere: al momento non sono emersi particolari, solo ipotesi e primissime ricostruzioni.

“Perché mi avete dato una pistola calda?”, sono state le prime parole di un Balwdin sconvolto, che si è presentato spontaneamente per essere interrogato: sul web sono diventate virali le foto che lo ritraggono molto provato dopo la sua dichiarazione agli agenti. Piegato in due e in lacrime mentre parla al telefono, l’attore non riesce a spiegarsi come sia potuta avvenire una cosa del genere. La produzione ha assicurato che la pistola era caricata a salve, ma in rarissimi casi può uccidere comunque: un solo proiettile avrebbe colpito due persone, il regista e la direttrice della fotografia, con quest’ultima che ci ha rimesso la vita.

Tutto è ancora da chiarire, ma intanto Baldwin ha affidato alcune parole a Twitter: “Il mio cuore è spezzato. Non ho parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata”.

