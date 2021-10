Alec Baldwin, il ruolo dell'armiere Hannah Gutierrez Reed: "Una pistola aveva già sparato"

24 ottobre 2021 a

Davvero è Hannah Gutierrez Reed la sola responsabile della tragedia che ha sconvolto Hollywood? Giovane responsabile dell'armeria sul set del film western Rust, figlia d'arte (suo padre, Thell Reed, è uno dei più famosi e apprezzati armieri del cinema americano), debuttante e insicura (solo lo scorso mese, al lavoro anche sul set di The Old Way di Nicholas Cage, aveva ammesso intervistata: "All'inizio ero molto nervosa, non sapevo se ero pronta"): è stata lei a dare in mano alla star Alec Baldwin la pistola che doveva essere caricata a salve, ma che conteneva invece proiettili veri. Sono partiti due colpi: uno ha ucciso il direttore della fotografia Halyna Hutchins, l'altro ha ferito gravemente il regista Joel Souza. A Baldwin sarebbe stata consegnata l'arma "cold", scarica, queste le parole che tecnicamente danno il via al "ciak". Quindi il dramma.

La verità forse è più complessa. I media americani, spiega il Corriere della Sera, puntano il dito su una produzione approntata alla bell'e meglio. Solo 5 milioni di euro a disposizione, una miseria per un film di Hollywood. "Un budget da niente - si legge -, quello dei film definiti tecnicamente di «Tier 1», fascia 1, cioè quella più bassa, una specie in via d'estinzione in un modello di business come quello di Hollywood cambiato radicalmente dallo streaming". La morte della Hutchins potrebbe dunque venire classificata con una formula brutale: "Tanta fretta, pochi soldi, ore di lavoro troppo lunghe, troppe scorciatoie prese su tutto, sicurezza compresa". E Baldwin, che del film era anche produttore, ora rischierebbe pesantissime conseguenze legali proprio in questa seconda veste.

Anche perché a questo episodio si aggiungono un paio di precedenti inquietanti: poche ore prima, scrive il Los Angeles Times, "la troupe - regolarmente iscritta al sindacato - aveva lasciato il set per protestare contro condizioni di lavoro troppo onerose (orari lunghissimi, l'albergo a 80 km dal set per risparmiare) ed era stata sostituita da tecnici non iscritti al sindacato, quindi meno costosi e meno dotati di diritti, arruolati in loco a Santa Fe". Un bel guaio. Soprattutto, però, pochi giorni fa, un'altra pistola in mano alla controfigura di Baldwin aveva già sparato per errore due proiettili, senza fortunatamente ferire nessuno. Una tragedia sfiorata, ma solo rimandata, che potrebbe incrinare definitivamente anche la posizione della Gutierrez-Reed.

