Rossano Rubicondi, "com'è morto a soli 49 anni". La sconcertante rivelazione del re del gossip

29 ottobre 2021 a

a

a

Una fine terribile, quella di Rossano Rubicondi. L'ex modello è morto a soli 49 anni, e solo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha fornito sui social informazioni sulla causa del prematuro decesso. Secondo Alessi il quarto marito di Ivana Trump, diventato famoso oltre al gossip per la sua partecipazione all'Isola dei famosi, a fine anni Duemila, sarebbe stato stroncato da un cancro fulminante. "Sono sconvolto e addolorato - si legge sul sito del settimanale -. Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma".

"Un omicidio". Trovato morto in casa Massimo Nanni, regista di "La7": sangue e mistero, il caso scuote la tv





Ad annunciare la scomparsa di Rubicondi è stata Simona Ventura, la conduttrice dell'Isola dei famosi che lo lanciò nel mondo del piccolo schermo, quasi sconosciuto. "Rossano… - ha scritto SuperSimo sul social, pubblicando una loro foto insieme, sorridenti - Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incaz***e ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP". Immediatamente, il dolore, la commozione e lo sconcerto hanno invaso i social. Rossano, sorridente e di bella presenza, era diventato negli anni un volto molto noto in tv, grazie alle sue ospitate (per due volte era tornato all'Isola dei famosi, da inviato e nuovamente da concorrente, mentre nel 2018 aveva partecipato come ballerino per una notte a Ballando con le stelle, in coppia proprio con Ivana Trump) e alla sua partecipazione a tanti salotti televisivi del pomeriggio.

Lutto a Canale 5, morto Mattia Montanesi a 15 anni. "Pensava di farcela", una fine drammatica | Guarda



Re del jetset, amato dai paparazzi, protagonista della vita mondana e del gossip internazionale, aveva fatto parlare di sé all'Isola anche per un presunto flirt con la allora semi-debuttante e giovanissima Belen Rodrgiguez. Proprio per quello che stava accadendo in Honduras Marco Borriello, all'epoca fidanzato della showgirl argentina e centravanti del Milan, aveva ricevuto un imbarazzante Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.