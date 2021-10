Addio Rossano Rubicondi, "il bacio con Belen Rodriguez": tutta la verità su "quella notte", ciò che pochi sanno

30 ottobre 2021 a

Nelle ore in cui tutti piangono Rossano Rubicondi, morto a causa di un melanoma a soli 49 anni, sono tanti i ricordi che tornano in mente. Uno tra tutti coinvolge Belen Rodriguez. I due infatti hanno partecipato alla stessa edizione de L'Isola dei Famosi, quella del 2008. Tra loro si era creato un feeling sospetto, che molti hanno definito "flirt". A scatenare ancora più i rumors il fatto che la showgirl argentina fosse fidanzata con Marco Borriello, dal quale si separò una volta finito il celebre reality.

Ma cosa è realmente accaduto tra Rubicondi e la Rodriguez? A spiegarlo è stato tempo fa un'altra naufraga del programma di Canale 5: Vladimir Luxuria. L’ex deputata aveva dichiarato che tra i due c'era stato un bacio, al quale aveva assistito per sbaglio, perché non riusciva a dormire per la pioggia e la fame. Insomma, tra i due ci sarebbe stato un bacio e nulla di più. Eppure a quei tempi la curiosità era tanta.

Alcuni fan fermavano addirittura l'ex marito di Ivana Trump per strada, convinti che lui avrebbe risposto sulla presunta storia con la modella. In ogni caso a riguardo Rubicondi è sempre stato chiaro, affermando che i sentimenti all'interno di un reality sono molto diversi da quelli provati nella realtà di tutti i giorni.

