Romina Power, "stavamo per sposarci": un terremoto, il suo amante segreto. Al Bano che dice?

02 novembre 2021 a

a

a

Pochi sanno che prima di conoscere Al Bano Carrisi, il suo grande amore, Romina Power ha avuto una relazione molto intensa con un principe svizzero, Stash Klossowki de Rola. “Eravamo giovani e spensierati, figli dei fiori. A un certo punto pensammo anche di sposarci”, ha rivelato l’uomo al settimanale Dipiù. All’epoca lui aveva 25 anni, mentre lei solo 16: per entrambi però fu una passione vissuta al massimo.

"Mi disse: 'Dimenticala o finisce male'". L'ex di Romina Power accusa Al Bano: una pesante telefonata

“Frequentavamo il jet-set internazionale - ha spiegato il principe svizzero - ma anche tante feste dai figli dei fiori che all’epoca spopolavano. Passavamo molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Passavamo molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Facevamo progetti, a un certo punto pensammo di sposarci”. Poi però fu proprio lui a chiudere la storia con Romina, che qualche tempo dopo conobbe l’uomo della sua vita, privata e artistica, ovvero Al Bano.

Una menzogna dietro al ritiro da Ballando? Bombe su Al Bano Carrisi, si scatena il caos: mistero su Rai 1

Per un preve periodo il principe rimase in contatto con la cantante, fino a quando un giorno non rispose proprio Carrisi al telefono: “Si irritò. ‘Perché stai cercando la mia ragazza? Dimenticala, lasciaci in pace sennò finisce male’, mi disse bruscamente. Era geloso e potevo anche capirlo, così lasciai perdere Romina”. I due per trent’anni non si sono più sentiti, salvo poi ricucire i rapporti: adesso sono buoni amici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.