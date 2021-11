Morte Rossano Rubincondi, Cecchi Paone-choc: "Quale cura ha rifiutato. Ha firmato, è uscito dall'ospedale ed è morto da solo"

Francesco Fredella 03 novembre 2021 a

La morte di Rossano Rubicondi, avvenuta a New York (pare) per un'embolia polmonare, fa parlare molto il mondo della tv, sconvolto dalla scomparsa di un personaggio amatissimo, a soli 49 anni. Amici, conoscenti e personaggi che hanno avuto modo di incontrarlo adesso raccontano aneddoti e storie. Uno, su tutti, è Alessandro Cecchi Paone, che conosceva molto bene l'ex marito di Ivana Trump.

A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, Claudio Rubicondi racconta gli ultimi momenti di suo figlio e dice che nessuno sapeva del tumore al fegato. “Siamo solo disperati, lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Rossano lo chiamavo ‘Boccio’ che è il diminutivo di bocciolo. Non era in conflitto con me, ma con il fratello perché cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose. Riccardo era più serio e posato", dice Claudio Rubicondi.

Poi, come detto, porta la sua testimonianza anche Alessandro Cecchi Paone, che si trova fisicamente in studio. E dice: “Sapeva da un anno di essere malato, stava seguendo le cure sperimentali perché aveva rifiutato quelle classiche. Ha firmato per uscire dall’ospedale ed è morto da solo”. Intanto, venerdì a NewYork sarà aperta la camera ardente (l'autopsia sul corpo di Rossano è stata fatta nelle scorse ore). Sempre venerdì si svolgeranno i funerali a New York mentre a Milano, sabato, alle 17 sarà celebrata una messa in suffragio nella chiesa di San Giuseppe. Ad organizzare la funzione religiosa è stato Paolo Chiparo, agente e amico di Rossano.

