Rossano Rubicondi, "e se fosse stato tuo figlio?". Il testimone di nozze massacra i genitori: cosa è accaduto dopo la morte

03 novembre 2021 a

a

a

La morte di Rossano Rubicondi è stato uno degli argomenti principali della puntata di oggi 3 novembre di Pomeriggio 5, su Canale 5. La conduttrice Barbara D’Urso da giorni sta cercando di capire meglio, insieme ai suoi ospiti, le reali circostanze in cui l'attore sarebbe deceduto. Secondo alcuni infatti Rubicondi sarebbe morto da solo. Mentre secondo altri Rossano non sarebbe mai stato lasciato da solo dai suoi cari. Per cercare di trovare delle risposte ai tanti interrogativi, la D'Urso ha intervistato Silvio Sardi, testimone di nozze dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi.

"È impazzito, ha iniziato a insultare mio marito senza motivo": il raptus di Rossano Rubicondi, la vip vuota il sacco

Sardi ha rivolto delle pesantissime accuse ai genitori di Rubicondi, tanto che la stessa conduttrice è dovuta intervenire per cercare di mantenere un certo equilibrio nel racconto. "Penso che se muore tuo figlio dall’altra parte del mondo, la prima cosa che faresti, da genitore, è prendere un aereo e andare a trovarlo", ha attaccato il caro amico di Rossano.

"Abbandonato dagli amici". Rossano Rubicondi, la voce infame e la bomba di Roberto Alessi: come è morto, davvero

Silvio è davvero deluso e agghiacciato dal comportamento della madre e del padre dell'attore e quindi ha fatto una domanda retorica alla D'Urso. "Se fossero stati i tuoi figli, Barbara, cosa avresti fatto?", ha chiesto. Una domanda che ha sconvolto la conduttrice: "Non voglio neanche pensarci, ma non voglio neanche giudicare il modo in cui una persona vive un lutto".

"Com'è ridotta Ivana Trump". Dal re del gossip, indiscrezioni drammatiche: dopo la morte di Rossano Rubicondi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.