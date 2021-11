Gigi D'Alessio rischia la galera, bomba in tribunale: fari puntati su martedì, per il cantante si mette male

05 novembre 2021 a

Per Gigi D'Alessio si mette malissimo. La procura di Roma chiede infatti "una condanna a quattro anni di carcere" nell'ambito del processo che si sta celebrando davanti al giudice monocratico per reati fiscali. Si apprende che il pm nel corso della requisitoria ha sollecitato anche due anni per gli altri quattro imputati. E ancora, per due dei quattro capi di imputazione che pendono sul cantante partenopeo è stato chiesto il non luogo a procedere a causa di intervenuta prescrizione.

Il processo all'ex marito di Anna Tatangelo sorge da un'inchiesta dei pm di Roma per una presunta evasione fiscale per un corrispettivo di circa 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva non versate.

Insieme a Gigi D'Alessio sono finite alla sbarra altre quattro persone: si tratta di un socio dell'artista e di tre legali rappresentanti che si sono avvicendati nella Ggd Productions srl, società riconducibile al cantante. Le accuse per fatti che risalgono al 2010 sono di occultamento delle scritture contabili. Dopo la richiesta del pm, la sentenza, che è attesa nel corso della prossima udienza, che verrà celebrata il 9 novembre, martedì prossimo.

