Mediaset, Pier Silvio Berlusconi irrompe in prima serata: un messaggio senza precedenti

05 novembre 2021 a

a

a

Mediaset ha deciso di celebrare su Canale 5 una vera “Diva”, ovvero Iva Zanicchi. A lei sono state dedicate due serate speciali: nel corso della prima andata in onda nella serata di giovedì 4 novembre, anche Pier Silvio Berlusconi ha voluto esprimere la sua gratitudine alla cantante, facendole recapitare una lettera che è stata letta durante lo show.

Scherzi a Parte non basta, rumors su Enrico Papi: trionfo a Mediaset, a chi frega il posto (d'onore)

“Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in questi anni”, ha esordito l’amministratore delegato, che con le sue parole ha emozionato la Zanicchi, protagonista e conduttrice della prima serata su Canale 5 a lei dedicata. “Con la tua simpatia e professionalità - ha proseguito Pier Silvio Berlusconi - sei diventata una colonna portante della nostra tv e hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana”.

"Hanno visto le puntate, non verrà trasmesso". Terremoto-Mediaset: il programma del big cancellato prima della messa in onda

“Questa è l’occasione per dirti quanta stima ho di te - ha sottolineato l’amministratore delegato di Mediaset - in te vivono tre lavori che ti rendono una persona unica: hai un grande talento, una grandissima voglia di lavorare che non ti è mai passata e, nonostante il successo, hai mantenuto una dote rara, l’umiltà. Per questo, cara Iva, celebrare su Canale 5 la tua vita e la tua straordinaria carriera è per noi un onore vero”, ha concluso Berlusconi.

La D'Urso sempre più lontana da Mediaset dopo la chiusura dei suoi programmi: ecco dove potrebbe andare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.