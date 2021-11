Alec Baldwin, dopo l'intervista sul ciglio della strada... una scelta estrema dopo la tragedia sul set

08 novembre 2021 a

Alec Baldwin si è rifugiato nel Vermont con la sua famiglia. Dopo l'episodio criminale successo sul set di Rust, dove ha perso la vita la direttrice della fotografia uccisa da un colpo di pistola, l'attore è scomparso dalla scena. Solo una intervista, rilasciata sul ciglio di una strada, appena poco dopo la tragedia, definendo la donna morta un’amica" e rivelando di essere in contatto costante con il marito di lei, Matthews. Ma già in quell'occasione si era percepito il momento difficile per l'attore americano per quello che stava vivendo.

Baldwin, dopo quel fatto, ha deciso di trasferirsi stabilmente nel New England e sta cercando quindi casa, rivela il Corriere della Sera. L’attore con la moglie e i sei figli hanno vissuto in una proprietà di tre acri con sei camere da letto, ognuna con bagno privato, una vasta area relax nel seminterrato e una zona bar, ma tutto in affitto.

Baldwin vuole superare la crisi che lo ha colpito e proteggere la sua famiglia, così dicono i bene informati. L'idea è quella di acquistare una residenza da mille e una notte. Un sito, specializzato sulle star hollywoodiane, ha scritto che una delle case che Baldwin e la moglie hanno visitato è una mega villa da 3,6 milioni di dollari con nove stanze da letto e una dozzina di bagni. Chissà se sia il modo migliore per dimenticare una tragedia simile, di certo forse è il più comodo.

