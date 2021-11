Eugenio Finardi, infarto prima di salire in aereo: come si è salvato la vita

13 novembre 2021 a

Attimi di terrore per Eugenio Finardi, per un malore che lo ha colpito proprio mentre stava salendo sull'aereo che lo avrebbe portato da Milano in Puglia, dove erano previsti dei concerti a Brindisi e Ostuni, esibizioni che sono state rimandate. Il musicista stava per avere un infarto. Lo stesso Finardi ha raccontato quanto accaduto sulla sua pagina Facebook, dove ha spiegato di essersi salvato grazie al suo smartwach.

L'orologio, infatti, appena l'artista ha iniziato a sentirsi male ha individuato quel che gli stava accadendo. Prima del post su Facebook, lo staff dell'artista aveva diffuso un messaggio di scuse per l'improvviso annullamento dell'evento. Dunque, le spiegazioni del diretto interessato.

In molti hanno commentato il post di Finardi su Facebook augurandogli una pronta guarigione. E in risposta a uno di questi commenti, l'artista ha scritto che se il suo smartwach non avesse avuto "la possibilità di fare un ECG che segnala la fibrillazione in atto e permette di stabilire l'esatto momento dell'insorgere della fibrillazione atriale" forse non sarebbe riuscito ad intervenire in modo così rapido ed efficace. "Certamente, avrei pensato di essere solo accaldato e in affanno per lo stress dell'aeroporto e sarei salito sull'aereo dove sarei stato male. Atterraggio d'emergenza e tutte le conseguenze", ha concluso Finardi.

