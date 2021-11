Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti minacciato di morte: "Pronti a spararti, sulla tua testa c'è una taglia", chi è il balordo

13 novembre 2021 a

Vittorio Brumotti è nel mirino del trapper Paname di San Severo, in provincia di Foggia, dove l'inviato di Striscia la notizia è stato aggredito a ottobre durante un servizio sullo spaccio di droga. "Brumotti sulla tua testa ci sta una taglia", "Foggia spara su di te", minaccia il trapper nel suo brano "Brumotti Freestyle". Il video della canzone è stato girato nel quartiere San Bernardino e su Youtube è gia stato visualizzato da oltre 37mila persone.

L'inviato di Striscia la notizia era stato aggredito lo scorso 5 ottobre a San Severo dove aveva riportato un trauma facciale e diverse gravi ferite in altre parti del corpo. Vittorio Brumotti era nel paese del foggiano con la sua troupe da diversi giorni per realizzare una inchiesta sullo spaccio di sostanze stupefacenti che avviene alla luce del sole in un quartiere molto difficile. Ad un certo punto è stato minacciato, inseguito e malmenato. Brumotti è stato colpito con un pugno in pieno viso. Una aggressione violenta che ha visto l'intervento delle forze dell'ordine.

A restare contusi anche alcuni ragazzi della troupe e due agenti che erano intervenuti per porre fine all'aggressione. "La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l'Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla", aveva detto dopo l'accaduto Vittorio Brumotti.

