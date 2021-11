Maneskin, vittoria con beffa agli Mtv Awards: "Corna in faccia", l'italiano che li ha fregati

15 novembre 2021 a

a

a

I Maneskin fanno incetta di successi all'estero, ma in Italia vengono battuti da Aka7even. Succede agli Mtv European Music Awards, dove la band romana si è dovuta contendere il premio di best italian act con il cantante reduce da Amici. A votare le fanbase nazionali e quella di Aka si è mostrata più forte. "Ancora non riesco a crederci. È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale".

Maneskin a un passo dalla leggenda. Non solo Rolling Stones, ecco dove li vedremo: un traguardo pazzesco

Queste le parole soddisfatte del ragazzo su Instagram, che poi ha continuato: "E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto. Questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano. Abbiamo appena iniziato!". Intanto Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi hanno conquistato il premio per la migliore rock band.

Maneskin, "ecco perché hanno successo all'estero": Manuel Agnelli, una (scomoda) verità sull'Italia

Una vittoria senza precedenti, visto che mai prima d'ora un artista italiano aveva neppure raggiunto le nomination per gli Ema. "Quest'anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura", hanno commentato i quattro incoronando l'ennesimo trionfo tricolore.

Damiano dei Maneskin? "Perché l'avevano bocciato al liceo". Pensava solo alla... Proprio quello: ora è tutto chiaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.