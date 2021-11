Oggi è un altro giorno, fucilata ai Maneskin dei Cugini di Campagna: in studio... così

18 novembre 2021 a

a

a

A Oggi è un altro giorno, ospiti di Serena Bortone su Rai uno, nella puntata di oggi 18 novembre, i Cugini di Campagna parlano dopo le polemiche con i Manenskin, i quali sono stati accusati di aver copiato il loro look. "I designer, non loro, sono stati molto bravi e hanno imitato i nostri outfit, come si dice oggi", spiega la band.

"Piagnisteo e reggiseno da uomo". Il leghista Pillon provoca, i Maneskin reagiscono: volano stracci e insulti

Che prosegue: "Gli abbiamo portato fortuna. Damiano David potrebbe essere nostro nipote, è giovanissimo, i componenti del gruppo hanno circa 20 anni. I Cugini di Campagna hanno utilizzato questo stile dal '75 in poi ed è ispirato alla Cappella Sistina di Michelangelo. Il vestito con la bandiera americane con cui i Maneskin hanno ritirato l’Ema è uguale al nostro usato a New York circa 20 anni fa. Dopo il caso non li abbiamo sentiti, ma milioni dei loro fan ci hanno contattato. Noi abbiamo bloccato tutti, blocchiamo tutti compresa Lady Gaga, anche lei quattro anni fa ha copiato un nostro outfit". Ma forse nel mondo dello spettacolo e non solo le mode tornano sempre. Non è una questione di copiare qualcuno.

"Potevate venire qui, avreste risparmiato". Maneskin, la pesantissima accusa di plagio: chi punta il dito dopo gli Ema

Tant'è. I Cugini di Campagna hanno elogiato i Maneskin - "Ci piacciono, ci siamo sempre lamentati che non ci fosse nessuno di internazionali e loro riempiono finalmente questo vuoto" . gli hanno pure dedicato una versione a cappella modificata di Marlena con le parole modificate in "Marlena mia, torna a casa tua, che c’è Damiano ad aspettarti tra le mura".

"Corna in faccia" ai Maneskin. Vittoria con beffa agli Mtv Awards: l'italiano che li ha fregati. Che botta | Guarda

Ma i Cugini di campagna ne hanno per tutti. Pensano che pure i Bee Gees li abbiano copiati: "l falsetto l’abbiamo fatto prima noi. Quando ho scritto Anima Mia, nel 73, l'ho utilizzata. I Bee Gees già esistevano ma l'hanno iniziata ad usare solo nel 78, noi siamo stati precursori". Loro sempre primi in tutto, insomma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.