Tg5, addio a Simona Branchetti? "Ecco a chi frega il posto", rumors clamoroso a Mediaset: un impensabile ribaltone?

Federica Panicucci fuori da Mattino 5 a gennaio? L'indiscrezione è arrivata qualche giorno fa da Giuseppe Candela, che aveva parlato di una voce clamorosa. La stessa riportata oggi da TvBlog, secondo cui ci sarebbe già una sostituta. Di chi si tratta? Di un volto noto del Tg5, Simona Branchetti, che quest'estate è andata in onda ogni mattina con Morning News, facendo registrare dei risultati notevoli.

In tanti, adesso, si stanno chiedendo cosa potrebbe fare la Panicucci a partire da gennaio se le indiscrezioni sul suo conto venissero confermate. A tal proposito TvBlog ha fatto sapere che la conduttrice potrebbe essere al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa al fianco di un altro presentatore, la cui identità non è ancora stata svelata. Pare, comunque, che non sarà Enrico Papi, visto che avrebbe già rifiutato. Il futuro della Panicucci, insomma, potrebbe essere su Italia 1.

Intanto, però, la conduttrice si prepara per il concertone del 31 dicembre. Con lei sul palco ci sarà il cantante di Cellino San Marco, Al Bano, che ha già detto di essere molto emozionato: “Non mi limiterò a condurre, ma canterò anche parte del mio vasto repertorio…”. Su Rai1, invece, la serata di Capodanno resta saldamente nelle mani di Amadeus. Resta da vedere solo chi vincerà la sfida degli ascolti.

