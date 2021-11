Arisa, il film erotico e una promessa a luci rosse. "Ho ancora pochi anni per farlo". Roba che scotta

23 novembre 2021 a

a

a

Una Arisa senza freni, più erotica che romantica. E soprattutto, oltre censure e auto-censure. Intervistata dal Giornale, coglie l'occasione dell'uscita del brano Ero romantica per parlare di sé e di sesso: "In realtà quell’Ero è un gioco di parole. Significa erotica. Perché la verità è che il disco lo volevo intitolare Porno Romantica, ma purtroppo in Italia ci sono ancora problemi a gestire certe cose. Qui nessuno ti avrebbe detto che il titolo era forte, poi però non ti avrebbero passato il disco. Tenendo conto che dovevo andare in Rai a Ballando con le stelle…".

Arisa, nudo integrale e "morbida felicità": sconvolgente, si mostra senza alcun velo | Foto vietata ai minori



Proprio a Ballando con le stelle, sabato scorso, ha spiazzato tutti dando un bacio in bocca al suo maestro di ballo e partner Vito Coppola: "Se voglio una cosa, la faccio", ammette senza troppi peli sulla lingua. La "vecchia" Arisa, quella del debutto al Festival di Sanremo con un look simpaticamente nerd, tra il naif e il vintage, è lontana anni luce soprattutto dal punto di vista dell'autostima e della sicurezza in sé e nel proprio corpo, difetti e imperfezioni comprese. "Per anni, fin da Sincerità al mio primo Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a 39 anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì…".

"Lei prima mi ha fatto altro". Confessioni da censura dopo il bacio: Arisa e il ballerino non si trattengono, beccati così | Guarda





“Ho bisogno di sentirmi viva, quando ho poco da fare cado in depressione, ingrasso, mi taglio i capelli, insomma sento il bisogno di emozioni. Anche di dare un bacio in diretta senza sapere cosa sia", a proposito di Vito, con cui pare esserci parecchio feeling fisico anche dietro le quinte di Ballando con le stelle.

"Solo davanti alle telecamere". Arisa punge il suo partner di Ballando: il retroscena sul bacio bollente in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.