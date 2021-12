Amaryus Perez, ecco il mio unico rimpianto: le confessioni del campione

Francesco Fredella 13 dicembre 2021 a

Torna in vasca e dopo una carriera da allenatore di pallanuoto ricomincia da capo: Perez, uno degli sportivi più talentuosi degli ultimi anni, diventa giocatore. Ha vinto quasi tutto nella sua lunga carriera, ma ha un rimpianto: "Volevo conquistare l'Oro alle Olimpiadi", dice ad RTL 102.5 News nel corso di Trends & Celebrities. Un'intervista senza filtri in cui ripercorre la lunga strada della tv.



Dice no al GF vip. Dice no ad altri reality. Amaryus Perez vuole stare in vasca, il suo habitat naturale. Da sempre. "Ho detto no al Gfg vip perché non riesco a stare senza i miei figli e mia moglie", racconta ancora durante il collegamento. Poi l'annuncio a sorpresa: "Sarò in un programma su LA9, andremo in giro per l'Italia per fare dimagrire la gente. Il programma si chiamerà Un Paese a dieta. Io sarò impegnato per la parte sportiva mentre ci sarà una nutrizionista insieme a me", dice. Top secret sulla data di partenza del nuovo programma. "Non posso dire altro", continua.



Prima L'isola e poi Ballando con le stelle. Un boom di ascolti e tanto successo. "Inutile negare: Ballando mi ha dato la popolarità, ma l'isola mi ha regalato tanta adrenalina", svela Perez : "Mi stavo allenando con la nazionale e mi arriva la chiamata di Milly, il mio allenatore mi ha detto di andarci. Così, sono arrivato a Roma per Ballando. Pensate che in quel periodo ero impegnato con il campionato e Milly mi chiamava dicendomi: Hai riposato? Hai mangiato? Hai il cloro negli occhi....



Il sorriso travolgente di Amaryus Perez conquista tutti. Dalla tv allo sport. In tutto quello che fa mette l'indole dell'agonista. "Grazie a Cuba ho imparato a sorridere con una tazzina di caffè", conclude prima di lasciare il collegamento. Ma promette di tornare a Trends & Celebrities. "Ho tante cose da raccontarvi, non ci perderemo di vista": parola di Perez.

