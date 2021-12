Ricordate Francesca Alotta? Dopo Sanremo Giovani, il dramma: "Tumore molto esteso", che fine ha fatto

14 dicembre 2021 a

Sanremo Giovani ha lanciato tanti talenti che hanno poi avuto successo nel campo della musica. Ma anche altrettanti ragazzi e ragazze che hanno raggiunto il picco delle loro carriere sul palco dell’Ariston, salvo poi finire nel dimenticatoio, almeno per quanto riguarda il grande pubblico. Per i cantanti alle prime armi un palcoscenico come quello di Sanremo può essere un’arma a doppio taglio.

Di certo fanno più “rumore” i successi di personaggi del calibro di Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Marco Masini e via discorrendo: tutti questi dopo aver partecipato e trionfato a Sanremo Giovani hanno poi avuto delle grandi carriere. Di tanti altri si sono invece perse le tracce. Il Corriere della Sera li ha ricordati tutti, a partire da Aleandro Baldi e Francesca Alotta: nell’edizione del 1992 vinsero con il brano “Non amarmi” che regalò ai due grandissima notorietà. Peccato però che entrambi non siano più riusciti a replicare quel successo. In particolare la Alotta è uscita con tre album negli anni Novanta, poi nel 2004 ha partecipato a Music Farm.

Da quel momento più nulla fino al 2018, quando si è riciclata con successo in tv e poi è uscita anche con un nuovo lavoro discografico. Arrivata seconda a Tale e Quale Show nel 2021, la Alotta è entrata a far parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno. E proprio a Serena Bortone ha raccontato il dramma vissuto lo scorso anno, quando ha scoperto di avere un tumore all’utero molto esteso: operata d’urgenza, fortunatamente la Alotta è riuscita a lasciarsi tutto alle spalle e oggi, a 53 anni, ha il suo lavoro in tv.

