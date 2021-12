Evento OOH: i protagonisti di Matrix Resurrections in versione 3D

16 dicembre 2021 a

a

a

Un nuovo capitolo si aggiunge alla trilogia iniziata nel 1999 con Matrix, film culto per una larga schiera di ammiratori in tutto il mondo e vincitore di ben 4 Premi Oscar. La data tanto attesa in Italia per assistere a Matrix Resurrections è il 1° gennaio 2022.



Evento OOH: una campagna di lancio con effetti speciali



La campagna di lancio di Matrix Resurrections è stata pensata dalla Warner Bros. con lo scopo di scuscitare emozioni forti e raggiungerà il culmine in occasione dell’attivazione di un impianto OOH con effetti speciali 3D a Milano, nei giorni 17/18/19 dicembre in Corso Garibaldi 108. I passanti verranno catapultati dalla via milanese direttamente all’interno del misterioso mondo di Matrix, grazie al maxi impianto OOH digitale che permetterà ai personaggi principali del film di prendere vita e di essere ammirati in versione 3D: uno spettacolo unico e coinvolgente, l’ideale per iniziare a immergersi nelle atmosfere del film.



Il film e la trama



Lana Wachowski ha accettato la sfida di riportare sul grande schermo i protagonisti della storica trilogia e le sue atmosfere visionarie senza il contributo della sorella Lilly Wachowski, con cui aveva condiviso la regia degli altri film. Non mancano i protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity.



Le vicende delle pellicole precedenti avevano preso il via dalla rappresentazione di una realtà simulata chiamata Matrix, in cui gli umani erano stati imprigionati da macchine senzienti. Un eletto di nome Neo era stato risvegliato per ribaltare la situazione e salvare gli uomini.



Riguardo alla trama di Matrix Resurrections, come è stato gestito, per cominciare, il ritorno dei protagonisti Neo e Trinity, entrambi dati per morti alla fine della trilogia? Quello che si sa è che Neo è di nuovo nel mondo reale, inconsapevole di essere l’eletto, ma preda di sogni, visioni e déjà-vu a cui cerca di dare una spiegazione, anche grazie all’aiuto di uno psicologo.



Solo l'intervento di Trinity, a quanto pare, sarà in grado di avviare ancora una volta il processo di comprensione della realtà che porterà l’eletto a spingersi sempre più in fondo alla tana del bianconiglio.



In un'intervista, il protagonista Keanu Reeves si riferisce a quest’ultimo capitolo come a “una storia d’amore” e a “una sorta di chiamata al risveglio. Intrattiene… ha qualche grande azione. Tutto sarà rivelato”.

Le emozioni e le sorprese non mancheranno, parola di Neo.



Cast



Il cast vede il ritorno dei due attori principali e anche di Lambert Wilson come il Merovingio, di Jada Pinkett Smith nelle vesti di Niobe e di Daniel Bernhardt nei panni dell’Agente Johnson. Manca, invece, Hugo Weaving, l’Agente Smith della trilogia originale, mentre Morpheus sarà presente in una versione più giovane, impersonato da Yahya Abdul-Mateen II al posto di Lawrence Fishburne.



Scopri Matrix Resurrections, dal 1 gennaio al cinema



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.