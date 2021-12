Milly D'Abbraccio, ricordate la regina dei film a luci rosse? Com'è e come campa oggi a 56 anni

17 dicembre 2021 a

Milly D'Abbraccio, icona dei film a luci rosse, oggi, a 56 anni, si dice “ormai disinteressata al sesso perché finalmente sono in menopausa” e che per far passare la voglia agli uomini, probabilmente, 'l’unico modo è castrarli, come si fa con i cagnolini che poi stanno buoni”, dichiara in una intervista a mowmag.com ripresa da Dagospia. "Ma quando le chiediamo conto del suo profilo su Escort4You, dove sembrerebbe offrire ancora prestazioni a pagamento, ci saluta senza fronzoli", scrive l'intervistatore. "Solo che è bastato chiamarla da un altro numero poco più tardi per conoscere dettagli e tariffe per chi volesse vivere una esperienza da sogno (e un po’ old school) con una delle pornostar simbolo degli anni ’90. Provare per credere".

La D'Abbraccio non vuole commentare le accuse di Billie Eilish verso il mondo del porno, "non mi interessano, davvero del porno non me ne frega più un ca***. Lo dico sinceramente. È ormai una cosa superata per me. Ancora se ne parla? Ma io non faccio più parte del mondo dell’hard e grazie a Dio sono in menopausa. Quindi non ho più problemi di quel tipo con il sesso".

Chiusa l'intervista, "poche ore dopo e da un altro numero, ci siamo finti un potenziale cliente e abbiamo scoperto che in realtà questa sua attività prosegue senza sosta", dice il giornalista che racconta di averla chiamata al telefono: “Pronto, salve, la chiamo dopo aver visto il suo annuncio su Escort4You e volevo chiederle se fosse possibile fissare un incontro". E Milly, "senza tanti fronzoli, arriva dritta al punto: 'Volevi farlo da me o da te?'". Quindi passa ai costi: "Da me a Roma è di 650 euro per un’ora. Se vuoi fare un paio d’ore sono 1000 euro. Un po’ costoso, non è per tutti ma…".

