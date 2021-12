Elettra Lamborghini, confessione spintissima: "Mi piace averle sempre lubrificate". Prego? Nella sua borsa...

22 dicembre 2021 a

Sempre sulla cresta dell'onda, la mitica Elettra Lamborghini: ereditiera e cantante, divertente e divertita, oltre che super-sexy è una assoluta forza della natura. Tra le sue "occupazioni", anche l'influencer, attrice, volto tv e ora stilista.

Infatti, Elettra Lamboghini ha appena lanciato una capsule di borse in tandem con Carpisa, una collezione glamour con cui cerca di trasmettere la sua personalità, frizzante e incontenibile. Una collezione di velluti rosa e viola, animalier, glitter, dettagli che rappresentano alla perfezione il suo dna.

E di quest'ultima iniziativa, la Lamborghini ne parla in un'intervista a Lookdavip di TgCom24, in cui parte spiegando come è nata la collaborazione con Carpisa: "Era da un po' che sognavo di fare qualcosa di natalizio, mi piaceva l'idea di realizzare una collaborazione di borse. Carpisa ci è sembrato il brand perfetto".

Ma nell'intervista c'è spazio anche per alcune curiosità. La prima, come potrebbe vestirsi a Capodanno: "L'altro giorno sono andata in un negozio, ho visto un gonnellino scozzese, mi piaceva, ma mi sembrava una pagliacciata. Alla fine non l'ho preso ma mi sa che tornerò presto per comprarlo". Ma vi è una seconda curiosità, ben più succosa: un oggetto che non manca mai nella borsa della Lamborghini? E lei: "Chiaramente le chiavi di casa e della macchina, oltre alle mascherine, ma più di tutto il burrocacao, perché mi piace avere sempre le labbra... lubrificate". Capito, Elettra Lamborghini?

