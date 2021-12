Carmen Consoli, confessione choc: "Come ho scelto il padre di mio figlio da un elenco"

26 dicembre 2021 a

a

a

Carmen Consoli ha rilasciato una lunga intervista a Walter Veltroni, a cui ha raccontato tutto di suo figlio, arrivato dopo un intervento a Londra. L’artista ha confidato di voler far conoscere il padre a suo figlio in futuro e che tale padre ha potuto sceglierlo direttamente lei: “Ho avuto una lista innanzitutto di donatori compatibili. Io sono zero negativo per cui è molto complicata la combinazione anche dal punto di vista biologico. C'erano delle caratteristiche nella sua scheda: gli piace la musica, ha un diploma in pianoforte, ama Bach, Mozart e Beethoven”.

“Ho fatto questo intervento a Londra - ha spiegato la Consoli - proprio perché c’è la possibilità di poter far conoscere a questi bambini il proprio padre. Quando lui avrà quindici anni per legge conoscerà, se vorrà, il suo papà. Al momento non è intenzionato. Io ho cercato di mandare una lettera per anticipare questo momento perché, chiunque sia questo padre a cui io sono molto grata, secondo me gioirebbe nel vedere un bambino così”.

Quindi la Consoli avrebbe voluto bruciare i tempi: “Però Carlo non è intenzionato, perché ha paura che qualcuno occupi il letto grande che ora divide con me. Mi ha detto però una cosa molto importante: ‘Potresti traumatizzarmi’. I bambini si abituano a dei riti, delle abitudini e il momento in cui si sconvolge il loro equilibrio può essere pericoloso”.

