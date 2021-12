Albano Carrisi, vaccinato con terza dose ma contagiato dal Covid: "Forse...", un drammatico sospetto sul contagio

30 dicembre 2021 a

Non sa come ha preso il Covid: anche per questo il contagio di Albano Carrisi è forse la storia più inquietante di questo San Silvestro al sapore (amarissimo) di variante Omicron, il nuovo spauracchio che sta già stravolgendo i bollettini quotidiani su positivi, ricoveri e decessi e che getta una luce sinistra su cosa accadrà nelle prime settimane del 2022. "Questa è la Terza Guerra mondiale - commenta al Corriere della Sera il cantante 78enne -. I no vax? Con tutto quello che succede intorno è come se uno mette la mano sul fuoco e poi dice che non brucia".

"Non riesco a spiegarmelo - spiega -. Ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, l’ultima il 6 dicembre, e anche quella anti-influenzale". Eppure ha contratto il virus e sarà costretto a disertare lo show di Capodanno di Mediaset a Bari. Il Leone di Cellino San Marco ha passato il Natale in famiglia e, giura, "non eravamo tanti. E tutti tamponati. A Zagabria, con Cristèl e Davor e i loro figli: Kay, di tre anni e mezzo, Cassia di due e la piccolina, Ryo, di tre mesi. C’era anche mia figlia Romina. È stato un Natale bellissimo". Forse il contagio è avvenuto in aereo: "Sono stato parecchio in giro. In Croazia sono arrivato da Barcellona, dove mi ero esibito nella Basilica di Santa Maria del Mar per la Fondazione Montserrat Caballé. E prima ancora ero in Albania per una trasmissione televisiva andata in onda il 24 dicembre: ho anche incontrato il presidente Ilir Meta".

Una cosa è certa: "Ho fatto tanti scali...", tuttavia per fortuna "io mi sento benissimo, sto da Dio, non ho sintomi!". Ha scoperto il contagio per caso, al di là del naso un po' tappato. "Andando a Mesagne a fare il tampone per il Capodanno di Canale 5 al Petruzzelli di Bari. Domattina (oggi, ndr) farò il molecolare: la speranza è l’ultima a morire. Intanto sono prigioniero di un maledetto invisibile virus". Resterà in casa, nella sua tenuta, insieme ai figli Bido e Jasmine e con Loredana Lecciso. "Romina (Romina Power, ndr) e Loredana sono prima di tutto le mamme dei miei figli e perciò sacre. Questo non è frutto della mia mente, ma delle cose che ho ricevuto da piccolo".

