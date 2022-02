Sanremo 2022, Noemi? In un anno la sconvolgente trasformazione: sul palco dell'Ariston così, pazzesco

01 febbraio 2022 a

a

a

Noemi è una habitué del Festival di Sanremo, essendo giunta alla settima partecipazione. Il suo talento e la sua voce sono evidenti e riconosciuti da tutti ormai da anni, non stupisce quindi la sua assidua presenza sul palco del teatro Ariston. Rispetto a un anno fa, la 40enne romana si è presentata ancora più tirata a lucido dal punto di vista fisico.

Non è infatti un segreto che Noemi sia cambiata molto in questo senso, dopo aver lavorato duramente per conseguire certi risultati. Con una precisazione importante: non lo ha fatto per la società, ma per stare bene con se stessa. E così in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo si è presentata sul palco più bella e affascinante che mai, anche con un vestito giusto per esaltare la sua nuova fisicità.

"Sapete chi è quest'uomo?". Striscia apre il fuoco su Sanremo e Maneskin: brividi e imbarazzo | Video

“Ho lavorato tanto su me stessa - aveva dichiarato la cantante, che ha compiuto 40 anni lo scorso 25 gennaio e che quindi spera di farsi un bel regalo con un Sanremo pieno di soddisfazioni - a un certo punto mi ero sentita totalmente fuori fuoco e volevo tornare appassionata di me e di quello che mi circonda. A cominciare dal mio corpo, volevo sentirmi bene”.

Achille Lauro sconvolge Amadeus: nudo sul palco (e gesto blasfemo). Poi Ornella Muti, ma non si sente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.