Sanremo 2022, "scenata di Federico Fashion Style": caos in area-tamponi. La bomba di Dagospia: finita malissimo?

Fari puntati, anzi puntatissimi, sul Festival di Sanremo 2022, la 72esima edizione della kermesse. E gossip e indiscrezioni, come sempre, viaggiano su Dagospia, nella rubrica Sanremo Spia, che dà conto di aneddoti, polemiche, curiosità, retroscena e indovinelli legati al Festival.

E una delle curiosità della rubrica firmata da Giuseppe Candela riguarda Federico Fashion Style, che avevamo imparato a conoscere soprattutto nel corso dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Su Dagospia, infatti, si parla senza mezzi termini della "scenata di Federico Fashion Style".

Nel dettaglio, Giuseppe Candela scrive: "In zona Ariston da mattina a sera tutti gli addetti ai lavori di sottopongono al controllo dei tamponi, con scadenza ogni 48 ore, proprio da quelle parti ieri pomeriggio ci sarebbe stata una scenata di Federico Lauri in arte (quale?) Federico Fashion Style. Con i presenti che hanno assistito a distanza e in silenzio alla scena. Cosa agitava così tanto il parrucchiere delle vip?", conclude sornione Candela. Insomma, altissima tensione nella giornata di ieri, mercoledì 2 febbraio. Tutta colpa di un tampone. Ma cosa è successo?

