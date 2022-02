Sanremo 2022, Checco Zalone "ha vincolato le immagini del suo monologo": panico in tv, la mossa e le sue conseguenze

04 febbraio 2022 a

La partecipazione di Checco Zalone al festival di Sanremo ha spaccato l'opinione pubblica: se da una parte c'è chi ha trovato geniali i suoi interventi, perdonandogli magari anche un po' di emozione, dall'altra c'è chi invece non gli fa sconti di nessun tipo, condannando duramente soprattutto la sua gag sui trans. A schierarsi dalla sua parte è stata Giorgia Meloni, che ha detto: "La satira deve restare libera, difendo Zalone, c'è qualcuno che dice che di certi temi non si può parlare, non si può scherzare sul tema dell'omosessualità ma si può su Dio". Chiaro riferimento alla discussa esibizione di Achille Lauro, che durante la prima serata si è battezzato da solo.

A tal proposito, Giuseppe Candela su Dagospia ha scritto:"Non è il primo, non sarà l'ultimo. L'exploit sanremese di Checco Zalone ha diviso e conquistato il pubblico, favorendo il nuovo boom di ascolti". Poi ha rivelato un retroscena su di lui: "L'attore e regista pugliese, come si dice in gergo televisivo, ha 'vincolato' le immagini delle sue tre esibizioni sul palco dell'Ariston".

Cosa vuol dire "vincolare" le immagini? Significa che, senza autorizzazione, non possono essere assolutamente mandati in onda i video delle sue performance a Sanremo. Cosa che, fa notare Candela, potrebbe creare non pochi problemi soprattutto ai "contenitori del daytime".

