Blanco e Mahmood "anziché cantare si toccano e...". Vittorio Sgarbi, bomba sui vincitori di Sanremo

Ospite di Serena Autieri, a Dedicato, su Rai uno, Vittorio Sgarbi ha criticato i cantanti che hanno partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Per esempio, rispetto ai vincitori, pur riconoscendo la bravura di Blanco e Mahmood il critico d'arte, guardando una clip della loro esibizione sul palco dell'Ariston, ha citato L’urlo di Munch. E ha osservato: "Questi due che cercano di baciarsi vanamente. Non capisco perché due che vanno a cantare devono stringersi, toccarsi... canta e basta".

E ancora: a Vittorio Sgarbi non è piaciuta affatto "tutta questa gente nuda". E "quello che ha vinto", conclude riferendosi a Blanco, "che mi pare sia eterosessuale, era vestito di pizzo, forse perché voleva dialogare con Saviano".

Ma Vittorio Sgarbi, come al solito, ne ha per tutti. Per esempio, a proposito, invece, di Achille Lauro, il critico commenta: "Lui è formidabile e divertente come performer, ma non si capisce perché debba andare nudo e tatuato a Sanremo. Fa il personaggio, ma se sei a Sanremo devi cantare". Quindi conclude che "Drusilla Foer è il vero Achille Lauro".

